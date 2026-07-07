Malatya'da faaliyet gösteren Kudüs Kardeşlik Platformu, Muharrem ayının manevi atmosferini anlamlı bir farkındalık hareketiyle birleştirdi. Filistin'de yaşanan insani dramı unutturmamak ve toplumsal bilinci canlı tutmak amacıyla harekete geçen platform üyeleri, kentin belirlenen 7 noktasında aşure ikramı gerçekleştirdi. Tarihi Kerbela hadisesinin anıldığı etkinlikte, mazlum coğrafyalarda süregelen trajedilere dikkat çekildi.

"KERBELA'DA YAŞANAN ACILAR BUGÜN GAZZE'DE TEKRARLANIYOR"

Düzenlenen etkinlik dalgasında platform adına önemli açıklamalarda bulunan Sait Geçen, organizasyonun temel gayesinin İslam coğrafyasındaki zulümleri gündemde tutmak olduğunu ifade etti. Kerbela ile Gazze arasında bağ kuran Geçen, "Kudüs Kardeşlik Platformu olarak bu anlamlı programı 'Günümüzün Kerbelası Gazze' temasıyla hayata geçiriyoruz. Amacımız, aylardır büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Gazze'nin unutulmasının önüne geçmek. Geçmişte Kerbela'da yürekleri dağlayan o büyük acıların benzerleri, maalesef bugün tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sahneleniyor."

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN ZULME KARŞI FARKINDALIK ÇAĞRISI

Sadece Filistin değil, diğer mazlum coğrafyaların da sesi olmaya çalıştıklarını aktaran Sait Geçen, Doğu Türkistan başta olmak üzere pek çok bölgede Müslümanların baskı ve zulüm altında olduğunu hatırlattı. Toplumun bu konuda duyarlı kalması gerektiğinin altını çizen Geçen, bu tarz insani ve kültürel programların desteklenmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

"7 EKİM'DEN BU YANA MALATYA MEYDANLARINDAYIZ"

Kudüs Kardeşlik Platformu olarak Gazze'deki sürecin başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Malatya'da durmaksızın sahada olduklarını ve çeşitli farkındalık projelerine imza attıklarını belirten Geçen, "Bizim en büyük endişemiz ve gördüğümüz en büyük tehlike, Gazze'nin zamanla gündelik hayatın içinde unutulmaya yüz tutmasıdır. Sorumluluk sahibi insanlar olarak bunun önüne geçmek zorundayız. İnsanların zihninde bu yarayı taze ve canlı tutmak, Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermek adına bu tür etkinlikleri kararlılıkla sürdüreceğiz."