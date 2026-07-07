Malatya çarşı merkezinin en önemli simge yapılarından biri olan ve deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak amacıyla ilk harcı atılan tarihi Bakırcılar Çarşısı, bugünlerde trajikomik bir hadiseyle çalkalanıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'nın kalbini yeniden canlandırmak için 29 Temmuz 2023 tarihinde dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı büyük bir törenle Bakırcılar Çarşısı projesinin temeli atılmıştı. Şehrin ticari can damarı olması beklenen çarşı tamamlanma aşamasına geldi ancak ortaya çıkan bir detay "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

8 BLOK, 299 İŞ YERİ... AMA LAVABO UNUTULDU!

Toplamda 8 blok ve 299 iş yerinden oluşan, yüzlerce esnafın ve binlerce vatandaşın megapolü andıran bir yoğunluk oluşturacağı Bakırcılar Çarşısı’nda kentsel dönüşüm projesini çizen mimar ve mühendislerin, projeye tek bir lavabo (tuvalet) dahi eklemediği görüldü. Modern mimariyle inşa edilen, depreme dayanıklı çarşı kompleksinde en temel insani ihtiyacın göz ardı edilmesi tam anlamıyla bir skandala yol açtı.

GÖREVLİLERDEN "FIKRA GİBİ" SAVUNMA: "YENİ CAMİ’YE GİTSİNLER"

Çarşıda tuvalet olmadığını fark eden esnaf ve vatandaşların şaşkınlığı, yetkililerden gelen açıklamayla katlanarak arttı. Alanda çalışan görevlilerin, lavabo eksikliğine yönelik eleştirilere karşılık, "Yeni Cami’deki lavaboyu kullansınlar" şeklinde ilginç ve ciddiyetten uzak bir çözüm önerisinde bulunduğu iddia edildi.

Büyük paralar harcanarak, bakanlık nezdinde törenlerle inşa edilen vizyon projedeki bu devasa eksiklik, "Bu projeyi kim çizdi, kim denetledi ve kim onayladı?" sorularını beraberinde getirdi.