Televizyon dünyasına Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adım atan sanatçı uzun süredir setlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ekran izleyicisinin hafızasındaki imajını yıllara yayılan bir değişimle silen oyuncu, kişisel hesabından yeni yaşına özel kareler paylaştı.

156 KİLODAN 60 KİLOYA İNDİ

2014 yılında ameliyat masasına yatan oyuncu için bu müdahale hayatında keskin bir dönüm noktası oldu.

Tartıda 156 kiloyu gören sanatçı geçirdiği operasyonun ardından sıkı bir programa girdi. Aylar süren kararlı bir tutumla 60 kiloya inerek 93 kilogramdan kurtuldu. Sağlıklı bir bedene kavuşmak için yürüttüğü bu zorlu dönemi katıldığı yayınlarda izleyicilere anlatıyor.

ÇEVRESİNİN BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ

Zayıflama serüveninin yaşamına etkilerini geçmiş yıllarda bir televizyon programında değerlendiren Öztekin, fiziksel dönüşümünün insanlarla kurduğu iletişimi bütünüyle değiştirdiğini belirtti.

Toplumun kendisine yönelik tutumunun başkalaştığını savunan oyuncu günlük rutinlerinin ve kişisel tercihlerinin tamamen farklılaştığını dile getirdi. Doğum günü vesilesiyle yayımladığı son kareler sanatçının istikrarlı dönüşümünü net biçimde gösterdi.