Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Kaan Dalgakıran'ın hayatını kaybetmesine neden olan sürücü, yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Kaza, 31 Aralık 2024 tarihinde Malatya çevre yolu üzerindeki Hava Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Ç. yönetimindeki 44 AEL 895 plakalı otomobil ile M.A.G. idaresindeki 34 HFJ 749 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki Kaan Dalgakıran, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu bulunduğu belirtilen sürücü Bilal Ç. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemede görülen karar duruşmasında sanık Bilal Ç., tutuksuz olarak hazır bulundu. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanığı 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, verilen hükümle birlikte tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanmasına da karar verdi.

Kararla birlikte sanık, adliyede gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.