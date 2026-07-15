Malatya-Elazığ kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Mişmiş Park yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan 44 HH 177 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Gülay Kaya’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gülay Kaya için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Gülay Kaya’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan yolcu olaydan yara almadan kurtuldu. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme yaptı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.