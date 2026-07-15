Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son göç verileri, Malatya ve çevresindeki komşu illerde büyük bir nüfus hareketliliği yaşandığını gösterdi. Depremden sonra toparlanmaya çalışan bölgede göç dengeleri tamamen değişti. Malatya’da dışarıdan 31 bin 495 kişi taşınırken, buradan başka şehirlere gidenlerin sayısı 28 bin 410'da kaldı.

Kahramanmaraş ve Adıyaman Artıda Kaldı

Malatya’nın yanında, depremi yaşayan diğer komşu illerde de hareketlilik devam etti. Bölgenin en kalabalık kenti olan Kahramanmaraş, 1 milyon 146 bin 278 nüfusuyla 32 bin 151 göç alırken, 28 bin 689 göç verdi ve net olarak 3 bin 462 kişi kazanarak nüfusunu artırdı. Bir diğer deprem bölgesi olan Adıyaman ise 617 bin 821 kişilik nüfusuyla 19 bin 965 kişi göç alırken, 19 bin 344 kişiyi gönderdi ve aradaki fark 621 kişi oldu.

Elazığ ve Sivas Göç Dalgasına Yenildi

Deprem bölgesindeki bu üç il yaralarını sarıp nüfus kazanırken, sarsıntıyı daha az yaşayan komşu Elazığ ve Sivas ise göç dalgasına yenik düşerek kan kaybetti. Komşu Elazığ, 605 bin 678 kişilik nüfusuyla dışarıdan 18 bin 481 göç aldı fakat şehri terk edenlerin sayısı 19 bin 491'e ulaştı. Gelenler gidenleri karşılayamayınca Elazığ net olarak bin 10 kişi kaybetti ve binde -1,7 göç hızıyla eksiye düştü.

Bölgenin En Çok Küçülen İli Sivas Oldu

Bölgede nüfusuna oranla en büyük göç kaybını ise komşu Sivas yaşadı. 631 bin 401 nüfusa sahip olan Sivas, dışarıdan sadece 19 bin 978 kişiyi çekebilirken tam 26 bin 832 vatandaşını başka şehirlere uğurladı. Bu büyük kaçış nedeniyle nüfusu net 6 bin 854 kişi birden azalan Sivas, binde -10,8'lik göç hızıyla bölgenin en çok küçülen ili oldu. Ortaya çıkan bu tablo; depremin ardından memleketini terk eden Malatyalılar ile Kahramanmaraşlıların artık evlerine, yurtlarına geri dönmeye başladığını; Sivas ve Elazığ gibi çevre illerin ise artık eski çekim gücünü kaybettiğini net bir şekilde gösterdi.