Malatya’da yaz sıcakları etkisini iyice artırırken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden kritik bir son dakika raporu geldi. 15 Temmuz Çarşamba günü kent genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak ancak ilçeler arasındaki sıcaklık farkı ezber bozacak.

Aynı gün içinde bir ilçede termometreler adeta rekor kırarken, bir diğer ilçede ise hava çok daha serin olacak. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması istenirken, Meteoroloji Malatya'nın tüm ilçelerindeki sıcaklık değerlerini tek tek ilan etti.

İşte en yüksekten en düşüğe 15 Temmuz Çarşamba günü Malatya ilçe ilçe hava durumu listesi:

15 Temmuz Çarşamba Malatya İlçe İlçe Hava Durumu Listesi

Yazıhan: Sıcak / En düşük 24°C — En yüksek 38°C (Günün en sıcak ilçesi)

Sıcak / En düşük 24°C — En yüksek Doğanyol: Sıcak / En düşük 24°C — En yüksek 37°C

Sıcak / En düşük 24°C — En yüksek Malatya Merkez: Sıcak / En düşük 21°C — En yüksek 36°C

Sıcak / En düşük 21°C — En yüksek Battalgazi: Sıcak / En düşük 21°C — En yüksek 36°C

Sıcak / En düşük 21°C — En yüksek Yeşilyurt: Sıcak / En düşük 21°C — En yüksek 36°C

Sıcak / En düşük 21°C — En yüksek Kale: Sıcak / En düşük 22°C — En yüksek 36°C

Sıcak / En düşük 22°C — En yüksek Pütürge: Sıcak / En düşük 20°C — En yüksek 35°C

Sıcak / En düşük 20°C — En yüksek Akçadağ: Az Bulutlu / En düşük 18°C — En yüksek 34°C

Az Bulutlu / En düşük 18°C — En yüksek Darende: Az Bulutlu / En düşük 15°C — En yüksek 34°C

Az Bulutlu / En düşük 15°C — En yüksek Arapgir: Az Bulutlu / En düşük 23°C — En yüksek 33°C

Az Bulutlu / En düşük 23°C — En yüksek Arguvan: Az Bulutlu / En düşük 22°C — En yüksek 33°C

Az Bulutlu / En düşük 22°C — En yüksek Doğanşehir: Az Bulutlu / En düşük 14°C — En yüksek 33°C

Az Bulutlu / En düşük 14°C — En yüksek Hekimhan: Az Bulutlu / En düşük 19°C — En yüksek 33°C

Az Bulutlu / En düşük 19°C — En yüksek Kuluncak: Az Bulutlu / En düşük 12°C — En yüksek 31°C (Günün en serin ilçesi)