Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) haziran ayı enflasyon rakamları, aylık bazda yüzde 0,4 gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Yıllık enflasyonun piyasa beklentilerinin altında kalarak yüzde 3,5'e çekilmesiyle birlikte uluslararası piyasalar hareketlendi. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi hızla gerilerken, "güvenli liman" olarak görülen altına talep adeta patladı. Küresel piyasalarda ons altın 14 Temmuz itibarıyla 4 bin 81 dolara fırlayarak tarihi bir eşiği geride bıraktı.

MALATYALI YATIRIMCININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Dünya genelindeki bu sert yükseliş dalgası, Türkiye iç piyasasına ve doğrudan Malatya’ya yansıdı. İç piyasada gram altının 6 bin 182 lirayı aşmasıyla birlikte, Malatya’da yastık altı yatırımı olan vatandaşların yüzü gülerken, düğün hazırlığı yapanlar ve borcu olanlar kuyumcuların yolunu tuttu. Malatya Kuyumcular Odası’nda fiyat ekranları sürekli güncellenirken, sarraf bloklarında son dönemin en yoğun günlerinden biri yaşandı. Uzmanlar, enflasyon verisinin ardından faiz indirim beklentilerinin güçlenmesinin altın fiyatlarındaki bu tırmanışı desteklediğini belirtiyor.

MALATYA KUYUMCULAR ODASI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalardaki bu tarihi yükselişin ardından, Malatya Kuyumcular Odası tarafından 14 Temmuz 2026 itibarıyla ilan edilen alış ve satış fiyatları şu şekilde sıralandı:

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.070 TL — Satış 6.270 TL

22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 5.580 TL — Satış 6.000 TL

Cumhuriyet Altını (2.5): Alış 98.400 TL — Satış 102.700 TL

Ata Lira: Alış 40.480 TL — Satış 42.250 TL

Liralık Altın (Tam): Alış 39.360 TL — Satış 41.080 TL

Yarım Altın: Alış 19.680 TL — Satış 20.540 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.840 TL — Satış 10.270 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.420 TL (Satış fiyatı belirtilmedi)