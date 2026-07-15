Malatya’da enerji arzının daha güvenli ve kesintisiz sağlanabilmesi adına yürütülen altyapı ve şebeke iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) tarafından paylaşılan resmi planlı kesinti takvimine göre; 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Battalgazi ilçesinde kapsamlı bir çalışma yürütülecek.

Yetkililer, vatandaşların elektronik cihazlarının zarar görmemesi ve günlük planlamalarında aksama yaşanmaması adına kesinti saatlerine karşı önceden tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

15 Temmuz Malatya Battalgazi Kesinti Detayları

FEDAŞ tarafından açıklanan programa göre 15 Temmuz Çarşamba günü yaşanacak planlı kesintinin bilgileri şu şekildedir:

Etkilenen İl / İlçe: Malatya / Battalgazi

Malatya / Battalgazi Etkilenen Bölge: Zafer Mahallesi

Zafer Mahallesi Kesinti Başlangıç Saati: 09:00

09:00 Kesinti Bitiş Saati: 13:00

13:00 Toplam Kesinti Süresi: 4 Saat

FEDAŞ yetkilileri, şebeke bakım çalışmalarının öngörülen süreden daha erken tamamlanması durumunda enerjinin ilan edilen saatten önce verilebileceğini de hatırlattı.