İslam'ın özü ve imanın temeli olan Kelime-i Tevhid (Lâ ilâhe illallah), fıkıh kaynaklarında ve hadis-i şeriflerde şu muazzam faziletleriyle öne çıkmaktadır:

En Faziletli Zikirdir: Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Zikirlerin en faziletlisi 'Lâ ilâhe illallah'dır" buyurarak bu zikrin manevi üstünlüğünü açıkça ilan etmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Zikirlerin en faziletlisi 'Lâ ilâhe illallah'dır" buyurarak bu zikrin manevi üstünlüğünü açıkça ilan etmiştir. İmanı Tazeler: Dünyanın karmaşası ve günlük koşturmacanın getirdiği manevi yorgunluklara karşı, bu zikri sık sık tekrarlamak müminin imanını tazeler ve kalbini parlatır.

Dünyanın karmaşası ve günlük koşturmacanın getirdiği manevi yorgunluklara karşı, bu zikri sık sık tekrarlamak müminin imanını tazeler ve kalbini parlatır. Günde 100 Defa Okunmasının Hükmü: Hadislerde, günde 100 defa Kelime-i Tevhid getiren kişinin kıyamet gününde yüzünün dolunay gibi parlayacağı müjdelenmiştir.

Hadislerde, günde 100 defa Kelime-i Tevhid getiren kişinin kıyamet gününde yüzünün dolunay gibi parlayacağı müjdelenmiştir. Anlamı (Tevhid Bilinci): "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur" anlamına gelen bu kutsal söz, kulun sadece Yüce Allah'a yönelmesini ve O'ndan başka hiçbir güce boyun eğmemesini simgeler.

15 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya'da yaşayan vatandaşların ibadetlerini eda edecekleri güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:23

03:23 Güneş: 05:09

05:09 Öğle: 12:37

12:37 İkindi: 16:30

16:30 Akşam: 19:59

19:59 Yatsı: 21:35

Busabah Medya ailesi olarak tüm okurlarımıza kalplerin zikirle ferahladığı, huzur dolu bir çarşamba günü dileriz