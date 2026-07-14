Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) bölgenin zengin kültürel mirasını geleceğe taşımak amacıyla yayımladığı "Fırat'ın Efsaneleri Malatya" kitabında yer alan "Kırk Kardeşler" efsanesi, okuyanları derin bir hüzne boğuyor. Eski Malatya’da nesiller boyu dilden dile aktarılan ve imkansız bir aşkın, unutulan bir yeminin ve adanmışlığın gölgesinde şekillenen bu kadim anlatı, Battalgazi’deki gizemli bir tepenin ve o tepedeki mezarlığın kutsal kabul ediliş hikayesini gün yüzüne çıkarıyor.

Malatya, binlerce yıllık tarihi boyunca sadece medeniyetlere değil, insan ruhuna dokunan efsanelere de ev sahipliği yaptı. Bu efsanelerden biri olan ve Fırat Kalkınma Ajansının kültür yayınları arasındaki yerini alan "Kırk Kardeşler" anlatısı, insanın kaderiyle ve kendi sözleriyle imtihanını çarpıcı bir dille aktarıyor. Eski Malatya (Battalgazi) topraklarında geçtiğine inanılan bu hüzünlü hikaye, yakışıklı bir yerel bey ile bir Rum kızı arasında başlayan, ancak ilahi bir sözün unutulmasıyla acıya dönüşen bir aşkı konu alıyor.

Seçici Beyin Kalbini Çalan Kervan

Kitapta yer alan anlatıma göre süreç, Eski Malatya’da yaşayan, dış görünüşüne oldukça özen gösteren ancak bir türlü evlenmeye yanaşmayan seçici bir beyin aşkı bulmasıyla başlar. Efsanede bu başlangıç şu sözlerle aktarılıyor:

“Eski Malatya’da halk arasında anlatıldığına göre, yörede yakışıklı bir bey yaşar. Boylu poslu, kaytan bıyıklı, giyim kuşamına çok özen gösteren bu bey bir türlü evlenecek bir kız bulamaz. Yakınları, evlenip çoluk çocuğa karışmasının zamanının çoktan geçtiğini söyleseler de o bir türlü evlenmeye karar veremez. Gel zaman git zaman bey bir kervanla Eski Malatya’ya gelen bir Rum kızını görür, ona âşık olur.”

Kavuşmak Uğruna Verilen Tehlikeli Söz

Bu büyük aşk, beyin hayatında geri dönülemez bir yola girmesine neden olur. Sevdiği kıza kavuşabilmek için her şeyi göze alan genç adam, yaratıcıya çok büyük ve riskli bir dilekte bulunur:

“Allah’ım bu kızı bana nasip et de evlat yüzü gösterme.”

Beyin bu duası kabul olur ve sevdiği kızla evlenir. Ancak kızın Hristiyan babasının evlilik için tek bir şartı vardır. Baba, beyden tam kırk torun istemektedir. Efsaneye göre, “Ancak bu şekilde kızının Müslüman olmasına izin vereceğini ve hayatları boyunca onlara destek olacağını söyler. Allah’a yaptığı duayı unutan bey bu şartı kabul eder ve Müslüman olan sevgilisi ile evlenir.”

Unutulan Dua ve Çaresiz Arayış

Evliliğin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen çiftin çocukları olmaz. Eşini kaybetmekten korkan bey, tıp dünyasında çare arasa da bulamaz. Son çare olarak Eski Malatya’nın manevi rehberlerinden bir ulu kişiye sığınır. Ermiş zat, beye geçmişte verdiği o büyük sözü hatırlatır ve ona bazı dualar öğretir. Evine dönüp bu duaları okuyarak uykuya dalan bey, rüyasında gizemli işaretler görür. Rüyasını yorumlatmak için tekrar ulu kişiye gittiğinde ise acı gerçekle yüzleşir:

“Ermiş adam beyin rüyasının yorumunu yapar. Kırk oğlunun doğacağını ancak bunların hiçbirinin uzun süre yaşamayacağını söyler. Ölen çocukları bir tepeye gömmesini öğütler.”

“Tepeyi Kutsal Kılan Evlat Acısı”

Ermişin bu acı kehaneti birebir gerçekleşir. Beyin ardı ardına kırk oğlu dünyaya gelir ancak hiçbiri uzun süre hayatta kalamaz. Bey, tarifsiz bir acı içinde evlatlarını tek tek toprağa verir:

“Bey ölen her oğlunu ermişin tavsiyesine uyarak kendi elleriyle Eski Malatya yakınındaki bir tepeye defneder. Tepeye beşik şeklinde bir taş koyar. Bu olay şehir halkı üzerinde büyük tesir yaratır. Böylece burası halkın gözünde kutsal bir yer hâline gelir.”

Kırk Kardeşler'e Vefa: Sonsuz Uykuda Buluşma

Evlat acısıyla kavrulan Bey ve eşinin ömürleri nihayete erdiğinde, Eski Malatya halkı bu hüzünlü çifte büyük bir vefa gösterir. Efsanenin son bölümünde, bu tepeye neden "Kırk Kardeşler" dendiği ve bölgenin nasıl bir inanç merkezine dönüştüğü şu ifadelerle özetlenir:

“Günü gelince Bey ile karısı da vefat ederler. Eski Malatyalılar onları da aynı tepeye defnederler. Yöre halkı tarafından Kırk Kardeşler diye anılan bu mezarlık kutsal kabul edilir.”

Bugün hala Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saygıyla anılan ve ziyaret edilen "Kırk Kardeşler" mezarlığı, Fırat Kalkınma Ajansı'nın titiz çalışması sayesinde yazılı literatüre kazandırılarak, kent belleğindeki sarsılmaz yerini korumaya devam ediyor.