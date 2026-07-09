Anadolu'nun en köklü gastronomi duraklarından biri olan Malatya, verimli topraklarında yetişen doğal ürünleri usta ellerde eşsiz yöresel yemeklere dönüştürüyor. Her bir ilçesi ayrı bir tat ve bereket taşıyan Malatya'nın geniş gastronomi haritası, hem yerel halkın hem de turistlerin vazgeçilmezi konumunda. Malatya'nın 13 ilçesinin meşhur yemeklerini, yapılışlarını ve öne çıkan doğal ürünlerini sizler için derledik.

· AKÇADAĞ

İlçenin en meşhur yemeği olan Akçadağ Kömbesi, tel tel açılan hamurun arasına ceviz veya et konularak taş fırınlarda nar gibi kızartılmasıyla hazırlanıyor. Bulgurun eşsiz bir lezzete dönüştüğü Şorikli Pilav sofraları süslerken, bölgenin en büyük tarımsal değeri dünyaca ünlü Kayısı olarak öne çıkıyor.

· ARAPGİR

Tarihi dokusuyla dikkat çeken ilçede, el açması hamurun doğal dut veya üzüm pekmeziyle tatlandırılarak kavrulduğu Pekmezli Erişte benzersiz bir tat sunuyor. Arapgir'in coğrafi işaretli Köhnü Üzümü ve kozmetikten mutfağa birçok alanda kullanılan meşhur Mor Reyhan'ı ise ilçenin tarımsal potansiyelini zirveye taşıyor.

· ARGUVAN

Türküleriyle meşhur Arguvan'ın mutfağında baş köşeyi Arguvan Sıkması alıyor. İnce bulgurun sıcak suyla yoğrulup soğanlı ve salçalı sosla buluşmasıyla hazırlanan bu pratik lezzete, tadı ve kokusuyla fark yaratan Narmikan Kavunu eşlik ediyor.

· BATTALGAZİ

Tarihin kalbinin attığı ilçede, patlıcan, domates, biber ve kuzu etinin fırın tepsisinde kendi suyuyla saatlerce ağır ağır pişmesiyle yapılan Eski Malatya Tavası dillere destan. Battalgazi, aynı zamanda coğrafi işaretli Malatya Kayısısı'nın da en büyük üretim üsleri arasında yer alıyor.

· DARENDE

Özel olarak terbiye edilmiş etlerin taş fırınlarda veya mangalda ustalıkla pişirildiği Darende Kebabı, ilçenin en büyük lezzet markası. İnanç turizminin de başkenti olan ilçenin sokaklarını ve kozmetik atölyelerini süsleyen ürün ise meşhur Darende Gülü olarak dikkat çekiyor.

· DOĞANŞEHİR

İlçenin imza yemeği olan Polat Köftesi; ince bulgur ve kıymanın özel baharatlarla yoğrulup yuvarlak köfteler halinde kızartılmasıyla sofralara geliyor. Bereketli sularıyla öne çıkan Doğanşehir'in Sürgü Alabalığı ve dalında kızaran Doğanşehir Elması, ilçenin tarımsal zenginliğini taçlandırıyor.

· DOĞANYOL

Özel kazanlarda, etin kendi yağında ağır ağır pişirilerek lokum kıvamına getirildiği Doğanyol Kavurması yiyenleri kendine hayran bırakıyor. İlçenin doğal zenginlikleri arasında taptaze Fırat Nehri Balıkları ve kendine has lezzetiyle Doğanyol Narı bulunuyor.

· HEKİMHAN

İncecik yufkaların rulo şeklinde kesilip tepsiye dizilmesi ve üzerine bol sarımsaklı yoğurt ile sıcak tereyağlı sos dökülerek hazırlanan Cevizli Sırın, ilçenin efsane lezzeti. Bu yemeğe ve bölgeye adını veren en önemli ürün ise kalitesiyle dünyaca bilinen Hekimhan Cevizi olarak damaklarda iz bırakıyor.

· KALE

Yöresel baharatlar ve yoğurtla fermente edilip güneşte kurutularak hazırlanan şifalı kış çorbası İzollu Tarhanası, Kale ilçesinin en özel tarifi. Ayrıca kırmızı rengi ve muazzam kokusuyla Kale Çileği, yöre halkına hem ekonomik hem de lezzet anlamında büyük bir değer katıyor.

· KULUNCAK

Dağlardan özenle toplanan şifalı otların bulgurla kavrularak hazırlandığı Çiriş Otu Yemeği, bahar aylarının vazgeçilmezi. İlçe doğasının sunduğu Tohma Alabalığı, Kuşburnu ve yemeği de yapılan şifalı Çiriş Otu, Kuluncak'ın doğal zenginlikleri listesinde başı çekiyor.

· PÜTÜRGE

Özel toprak kuyularda, korda saatlerce ağır ağır pişerek tel tel dağılan meşhur Pütürge Tandır Kebabı, ilçenin gastronomi haritasındaki en güçlü silahı. Yüksek rakımlı yaylalarda üretilen organik şifa kaynağı Pütürge Balı ise ilçenin en çok talep gören doğal ürünü olarak ün salıyor.

· YAZIHAN

İnce bulgurun top top yuvarlanıp haşlandıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve özel tereyağlı sos dökülerek yendiği Gıllor (Yöresel Bulgur Köftesi), Yazıhan mutfağının incisi. İlçenin devasa düzlüklerini sarıya boyayan uçsuz bucaksız Yazıhan Ayçiçeği tarlaları ise bölge tarımının can damarını oluşturuyor.

· YEŞİLYURT

Gastronominin zirvesi konumundaki Yeşilyurt'ta, usta ellerin ince bulgur köftelerini taze kiraz yapraklarına sarıp, erik ekşili ve yoğurtlu özel bir sosla pişirdiği Kiraz Yaprağı Sarması dünya çapında bir üne sahip. İlçeye adını veren ve bu sarmaya eşlik eden ürün ise coğrafi işaretli meşhur Dalbastı Kirazı oluyor.