Termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, Malatyalılar serinlemek için şehrin çevresindeki su kenarlarına ve yeşil alanlara yönelmeye başladı. Şehir merkezindeki boğucu havadan kaçan yüzlerce vatandaş, hafta içi ve hafta sonu demeden adeta birer vaha görevi gören mesire alanlarını dolduruyor.

Malatyalıların serinlemek ve nefes almak için en çok tercih ettiği yerlerin başında Yeşilyurt ilçesinde bulunan Gündüzbey ve Horata mesire alanları geliyor. Şehir merkezine oldukça yakın olan bu bölge, Beydağları’nın eteklerinden gelen buz gibi suyu, asırlık çınarları ve gölgelik alanlarıyla biliniyor. Vatandaşlar, Horata suyunun kenarında çaylarını yudumlayıp dinlenirken, şehir merkezindeki aşırı sıcak havayı birkaç saatliğine de olsa unutma fırsatı buluyor. Özellikle akşam saatlerinde iş çıkışı serinlemek isteyenlerin akınına uğrayan bölgede yoğunluk iki katına çıkıyor.

SUYUNA DOKUNANIN ELİ BUZ TUTUYOR: SÜRGÜ TAKAZ

Bir diğer yoğun durak ise Doğanşehir ilçesinde yer alan Sürgü Takaz oluyor. Kaynak sularının yeryüzüne çıktığı ve adeta devasa bir akvaryumu andıran Takaz, buz gibi suyuyla ün salmış durumda. Yazın en kavurucu günlerinde bile suyunun soğukluğunu koruduğu bu doğa harikası alan, sadece Malatyalıları değil, çevre illerden gelen binlerce misafiri de ağırlıyor. Sıcaktan bunalanlar, su kenarındaki tesislerde hem serinliyor hem de bölgenin meşhur taze alabalıklarını yiyerek günün yorgunluğunu atıyor.

DARENDE GÜNPINAR ŞELALESİ VE TOHMA KANYONU’NDA SERİNLİK ESİNTİSİ

Hafta sonunu fırsat bilen ve şehir merkezinden biraz daha uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin rotası ise Darende oluyor. Yaklaşık 40 metreden dökülen Günpınar Şelalesi’nin yarattığı serin hava dalgası, ziyaretçilere daha bölgeye girer girmez rahat bir nefes aldırıyor. Şelalenin hemen yanı başındaki Tohma Kanyonu içinde yürüyüş yapan ve jeotermal kökenli olup yaz-kış 22 derece su sıcaklığına sahip Kudret Havuzu'nun serin sularına kendilerini bırakan vatandaşlar, Malatya'nın zorlu yaz sıcaklarına bu doğal güzelliklerle meydan okuyor.

ALTERNATİF KAÇIŞ NOKTASI: BATTALGAZİ SAHİL ŞERİDİ VE ORDUZU PINARBAŞI

Şehir merkezinden çok uzaklaşmak istemeyenlerin imdadına ise Battalgazi ilçesinde yer alan Karakaya Baraj Gölü sahili yetişiyor. Baraj gölünden esen hafif rüzgar eşliğinde yeşil alanlarda vakit geçiren vatandaşlar, akşam saatlerinde buralarda yoğunluk oluşturuyor. Ayrıca asırlık çınarlarıyla bilinen Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı da gölet manzarası ve gölgelik alanlarıyla sıcaktan bunalan Malatyalıların sığındığı bir diğer önemli yeşil liman olmaya devam ediyor.