6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Malatya'da, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen modern ve güvenli konutların teslimatı tüm hızıyla sürüyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarından itibaren kentte büyük bir konut teslimat döneminin daha başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda tamamlanan projelerle yüzlerce aile yarın yeni yuvalarına kavuşacak.

ANAHTAR TESLİMLERİNİN YAPILACAĞI BÖLGELER, ETAPLAR VE BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYILARI

9 Temmuz Perşembe gününden itibaren anahtar teslimlerinin yapılacağı bölgeler, etaplar ve bağımsız bölüm sayıları ilçe ilçe şu şekilde netleşti:

Battalgazi İlçesi Teslimat Bölgeleri:

Çamurlu Mahallesi Akoğuz 1. Etap: 865 konut, 15 dükkan

Çamurlu Mahallesi Akoğuz 2. Etap: 875 konut, 14 dükkan, 1 cami

Bahçebaşı Mahallesi 12. Etap: 791 konut

İskender Mahallesi 30. Bölge 2. Etap: (Yeşilyurt Kaynarca ile ortak etap) Toplam 298 konut

Yeşilyurt İlçesi Teslimat Bölgeleri:

Çarmuzu Mahallesi 18. Bölge 1. Etap: 770 konut, 24 dükkan

Yakınca Mahallesi 51. Bölge: 633 konut, 56 dükkan

Bostanbaşı Mahallesi 62. Bölge: 127 konut, 6 dükkan

Kaynarca Mahallesi ile Battalgazi İskender Mahallesi 30. Bölge 2. Etap: 298 konut

Yarın başlayacak olan bu yoğun teslimat programıyla birlikte Battalgazi ve Yeşilyurt genelinde toplamda 4.359 konut, 115 dükkan ve 1 cami hak sahiplerine güvenli bir yaşam sunmak adına resmen devredilmiş olacak.

Şehri yeniden ayağa kaldırma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Vali Seddar Yavuz, Malatya'yı daha güçlü, daha güvenli ve yaşanabilir bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti.