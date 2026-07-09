Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerine göre; Malatya’da bugün gökyüzünde her iki durumu da görmek mümkün olacak. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yani gökyüzü tamamen kapalı olmayacak; güneş aralıklarla yüzünü göstermeye devam edecek.

Hava sıcaklıklarında ani bir değişiklik ya da ekstrem bir dalgalanma beklenmiyor. Rapora göre sıcaklık değerleri, temmuz ayı mevsim normalleri civarında seyredecek. Ne bunaltıcı bir artış ne de beklenmedik bir düşüş var; tam olarak mevsimin gerektirdiği sıcaklıklar hissedilecek.

RÜZGARIN YÖNÜ VE KUVVETİ BELLİ OLDU

Bugün rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif şekilde esmesi bekleniyor. Ancak planlarını açık havada yapacakların dikkat etmesi gereken bir detay var: Rüzgar, gün içinde zaman zaman orta kuvvette etkisini artırabilir.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Az bulutlu 33 derece

Akçadağ: Az bulutlu 34 derece

Arapgir: Az bulutlu 31 derece

Arguvan: Az bulutlu 32 derece

Battalgazi: Az bulutlu 35 derece

Darende: Az bulutlu 35 derece

Doğanşehir: Az bulutlu 32 derece

Doğanyol: Az bulutlu 36 derece

Hekimhan: Az bulutlu 33 derece

Kale: Az bulutlu 35 derece

Kuluncak: Az bulutlu 31 derece

Pütürge: Az bulutlu 35 derece

Yazıhan: Az bulutlu 36 derece

Yeşilyurt: Az bulutlu 35 derece.