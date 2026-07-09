Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerine göre; Malatya’da bugün gökyüzünde her iki durumu da görmek mümkün olacak. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yani gökyüzü tamamen kapalı olmayacak; güneş aralıklarla yüzünü göstermeye devam edecek.
Hava sıcaklıklarında ani bir değişiklik ya da ekstrem bir dalgalanma beklenmiyor. Rapora göre sıcaklık değerleri, temmuz ayı mevsim normalleri civarında seyredecek. Ne bunaltıcı bir artış ne de beklenmedik bir düşüş var; tam olarak mevsimin gerektirdiği sıcaklıklar hissedilecek.
RÜZGARIN YÖNÜ VE KUVVETİ BELLİ OLDU
Bugün rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif şekilde esmesi bekleniyor. Ancak planlarını açık havada yapacakların dikkat etmesi gereken bir detay var: Rüzgar, gün içinde zaman zaman orta kuvvette etkisini artırabilir.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Az bulutlu 33 derece
Akçadağ: Az bulutlu 34 derece
Arapgir: Az bulutlu 31 derece
Arguvan: Az bulutlu 32 derece
Battalgazi: Az bulutlu 35 derece
Darende: Az bulutlu 35 derece
Doğanşehir: Az bulutlu 32 derece
Doğanyol: Az bulutlu 36 derece
Hekimhan: Az bulutlu 33 derece
Kale: Az bulutlu 35 derece
Kuluncak: Az bulutlu 31 derece
Pütürge: Az bulutlu 35 derece
Yazıhan: Az bulutlu 36 derece
Yeşilyurt: Az bulutlu 35 derece.