Olay, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, ilçedeki bir ikamette henüz tespit edilemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye personeli, alevlerin sardığı eve hızla müdahale ederek içeride mahsur kalan 89 yaşındaki Fikriye Karakaya'yı yoğun dumanın içerisinden dışarı çıkardı. Sağlık görevlilerince ilk tıbbi müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaşlı kadın, vakit kaybetmeden ambulansla Malatya'daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Fikriye Karakaya yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Karakaya'nın cenazesi, Doğanyol ilçesinde defnedildi. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin, yangının kesin çıkış nedenine yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor.