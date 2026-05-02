Annesini bıçakla rehin alan ve jandarma ekiplerine saldırı girişiminde bulunan şüpheli, müdahale sırasında vurularak etkisiz hale getirildi; olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde yaşanan rehine olayı, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 30’lu yaşlardaki Serhat Aydın isimli şahıs, evde bulunan yakınlarını bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında direnen ve güvenlik güçlerine de saldırdığı öne sürülen şüpheli, yaşanan arbede esnasında yere düşen bir jandarma personeline bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Bunun üzerine şüpheli, jandarma ekipleri tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayda ağır yaralanan şüphelinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Doğanyol Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.