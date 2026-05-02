Malatya’da yaşayan vatandaşlar, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ibadetlerini eda etmek için ezan saatlerini araştırıyor. Güneşin hareketlerine göre belirlenen imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri bölgeye özel olarak netleşti. Öte yandan, kurban bayramı öncesi merak edilen " Bir hayvanın etinin helal olabilmesi için kesim nasıl olmalıdır?" sorusuna dair İslam hukukundaki kritik detaylar dikkat çekiyor.

2 MAYIS 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ

Müslümanlar için beş vakit namazın eda edileceği Malatya imsakiyesi şu şekildedir:

İmsak: 03.49

Güneş: 05.22

Öğle: 12:31

İkindi: 16:17

Akşam: 19:26

Yatsı: 20:53

BİR HAYVANIN ETİNİN HELAL OLABİLMESİ İÇİN KESİM NASIL OLMALIDIR?

Eti yenen kara hayvanlarının etlerinin helal olması için usûlüne uygun olarak kesilmesi gerekir. Usûlüne uygun kesim, Hanefîlere göre besmele çekilerek, hayvanın nefes ve yemek boruları ile iki şah damarının veya bu damarlardan birisinin kesilmesi şeklinde yapılır. Besmelenin kasten terk edilmesi hâlinde kesilen hayvanın eti Hanefîlere göre haram olur. Ama unutarak terk edilirse helaldir. Şâfiîler besmelenin kasten terk edilmesi hâlinde de etin yenilebileceği görüşündedirler. (Nevevî, el-Mecmû‘, 8/410)

Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle (zebh), deve ise göğsünün hemen üzerinden kesilir (nahr) ve hayvanın kanının iyice akması için bir süre beklenilir. Kesimden önce bıçak ve benzeri kesici aletlerin hayvanın gözünden uzak bir yerde bilenmeleri sünnettir. Hayvanlardan biri, diğerinin gözü önünde kesilmemelidir. (Kâsânî, Bedâ’i, 5/41)

Kesilecek hayvanları kıbleye döndürerek kesmek sünnettir. Hayvanın canı çıkmadan boynunu kırmak, derisini yüzmek, bir uzvunu koparmak veya tüyünü yolmak gibi hayvanın acısını arttıracak işlerden kaçınılmalıdır. (İbn Nüceym, el-Bahr, 8/194)

Kanatlı hayvanların, kesim esnasında canlı olması ve kesim makinesini çalıştıran kişinin besmele çekmesi kaydıyla; düşük voltajlı elektrik şokuna tâbi tutularak serî bir şekilde kesilmesi caizdir.