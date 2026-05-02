Malatya genelinde bugün etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları için uyarı yapıldı. Meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini belirtirken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havanın etkisini artıracağı ifade edildi. Rüzgârın ise güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Öte yandan bölge genelinde yapılan uyarılarda, özellikle Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi riskine dikkat çekildi. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve seyahat edeceklerin olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji yetkilileri, ani yağışlar ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Darende: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Kale: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece.