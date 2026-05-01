Malatya'da sağanak yağışın ardından açan güneşle birlikte oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Malatya Semalarında Görsel Şölen Sağanak Gitti, Gökkuşağı Geldi! (2) Malatyahaber
Şehrin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken, güneybatı kesimlerinde yağmurun ardından açan güneşle birlikte gökkuşağı oluştu. Ortaya çıkan manzara vatandaşlara adeta görsel şölen sundu.

Trafikte seyir halinde olan bazı sürücüler ise gökkuşağını görüntüleyebilmek için araçlarını yol kenarına çekerek cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

7 milyonluk Türkiye’ye karşı 55 binlik Malatya! Aradaki fark şaşırttı
İçeriği Görüntüle

Öte yandan sağanak yağışın kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA