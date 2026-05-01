Mert Yazıcıoğlu'nun yeni sevgilisi kim, Zeynep Artukmaç ile Mert Yazıcıoğlu sevgili mi ve tatil planları nerede olacak gibi internette en çok sorgulanan başlıkları sizler için derledik. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, yeni ilişkisiyle sessizliğini bozdu. Bir süredir isimleri aşk dedikodularına karışan Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç ikilisi, ilk kez objektiflerin karşısına geçerek ilişkilerini herkese resmen ilan etti. Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu olan Zeynep Artukmaç ile başarılı oyuncunun neşeli halleri, kameralara yansıyan en dikkat çekici detaylardan biri oldu. Peki, sosyal medyayı sallayan bu sürpriz aşkın perde arkasında neler yaşanıyor ve taze aşıklar yaz ayları için nasıl bir tatil rotası çizdi?

MERT YAZICIOĞLU VE ZEYNEP ARTUKMAÇ SEVGİLİ Mİ?

Gözlerden uzak başlayan aşk hikayesi artık gizlenmiyor. Çift, birlikte verdikleri samimi pozla aşklarını tamamen tescilledi. Kameralar karşısında oldukça rahat ve mutlu görünen ikili, ilişkilerinin çok güzel ve uyumlu bir şekilde ilerlediğini dile getirdi. Çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, verdikleri bu ilk poz Mert Yazıcıoğlu hayranlarından da tam not aldı.

ZEYNEP ARTUKMAÇ KİMDİR, KİMİN TORUNU?

Magazin dünyasının yeni gözdesi Zeynep Artukmaç, aslında Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ailenin ferdi. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu olan Zeynep Artukmaç, güzelliği ve duruşuyla da dikkatleri üzerine çekti. İkilinin yan yana uyumu, sosyal medyada günün en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu.

MERT YAZICIOĞLU VE ZEYNEP ARTUKMAÇ YAZ TATİLİ PLANI NE?

Çiçeği burnunda aşıklar, muhabirlerle yaptıkları kısa sohbette gelecek planlarından da ufak bir müjde verdi. Birlikteliklerinin tadını çıkaran çift, önümüzdeki yaz ayları için romantik ve baş başa bir tatil planı yaptıklarını açıkladı. İkilinin bu rotasının neresi olacağı ve tatilden gelecek yeni kareler, şimdiden magazin takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasına girdi.