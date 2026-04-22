Müzik kariyerinde on yılı geride bırakan Aleyna Tilki, bugüne kadarki en iddialı projesiyle sahnelere dönüyor. "Kırlar" adını verdiği büyük turnesinin açılışını dev bir şovla taçlandıracak olan ünlü şarkıcı, sıra dışı tarzını bu kez doğanın büyüleyici atmosferiyle birleştiriyor. Burn sunumuyla gerçekleşecek olan bu unutulmaz gece için geri sayım hızlanırken; Aleyna Tilki 10. yıl konseri tarihi, konser alanı ve sahne şovları gibi aramalar motorlarında zirveye yerleşti. Sınırları zorlayan tarzıyla bilinen sanatçının bu performansı, 10 yıllık kariyerinin en görkemli özeti olmaya aday.

ALEYNA TİLKİ "KIRLAR" KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Pop müziğin sevilen ismi Aleyna Tilki, kariyerini kutlayacağı "Kırlar" turnesinin açılış konserini 12 Haziran'da verecek. Bu dev performansa, İstanbul'un en popüler etkinlik alanlarından biri olan Volkswagen Arena ev sahipliği yapacak. Müzikseverler, 12 Haziran akşamı Volkswagen Arena'nın devasa atmosferinde Aleyna Tilki'nin kendi müzikal dilini cesurca inşa ettiği on yıllık serüvenine yakından tanıklık edecek.

ALEYNA TİLKİ 10. YIL KONSERİNDE NELER OLACAK, SÜRPRİZ KONUKLAR KİMLER?

Kariyeri boyunca farklı stili ve yüksek enerjisiyle adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu özel gecede dinleyicilerini doğadan ilham alan büyüleyici bir görsel dünyaya davet ediyor. Sahnede daha önce görülmemiş yenilikçi kurgular izleyicileri bekliyor. Arena'yı coşturmayı planlayan genç yıldıza, bu unutulmaz gecede sürpriz konuklar da eşlik edecek. Konser gecesi sahneye hangi ünlü isimlerin çıkacağı şimdiden büyük bir merak konusu olurken, performansın Türkiye müzik gündemine damga vurması bekleniyor.