2007 doğumlu milli sporcu Tuna Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından eğitim ve spor hayatını Antalya'da sürdürmeye devam ediyor. Bugüne kadar farklı kulüplerde önemli başarılara imza atan başarılı yüzücü, kariyerini halen Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde sürdürüyor.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Tuna Erdoğan, genç yaşına rağmen Türk yüzmesinin en dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Ay-yıldızlı formayı birçok kez giyen milli sporcu, iki kez dünya kürsüsüne çıkarak Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etti.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA MADALYALARI TOPLADI

2-5 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları'nda üstün performans sergileyen Tuna Erdoğan, birçok önemli derece elde ederek yeniden Milli Takım kadrosuna seçilmeyi başardı.

Tuna Erdoğan'ın elde ettiği dereceler şöyle:

* 17-19 Yaş 3000 Metre Serbest Türkiye Şampiyonu

* 14 Yaş ve Üzeri Büyükler 3000 Metre Serbest Türkiye İkincisi

* 17-19 Yaş 10000 Metre Serbest Türkiye Şampiyonu

* 14 Yaş ve Üzeri Büyükler 10000 Metre Serbest Türkiye İkincisi

* 14 Yaş ve Üzeri Büyükler 5000 Metre Serbest Türkiye Üçüncüsü

AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Şampiyonada elde ettiği başarılı sonuçların ardından yeniden Milli Takım kadrosuna seçilen Tuna Erdoğan, Türkiye'yi iki önemli uluslararası organizasyonda temsil etme hakkı kazandı.

Milli sporcu, 23-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası ile 4-8 Ağustos 2026 tarihleri arasında Fransa'da gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek.

HEDEFİ TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK

Uluslararası şampiyonalarda en iyi sonuçları elde etmeyi hedeflediğini belirten Tuna Erdoğan,

"Katılacağım uluslararası şampiyonalarda en iyi dereceleri elde ederek bayrağımızı gururla dalgalandırmak, memleketimize ve ülkemize güzel sonuçlarla dönmek istiyorum"

dedi.

Deprem sonrası yaşadığı zorluklara rağmen azmi, disiplini ve kararlılığıyla dikkat çeken Tuna Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde de Türk sporuna önemli katkılar sunması ve uluslararası arenada yeni başarılara imza atması bekleniyor.