45 yaşındaki Jessica Alba ve Hollywood’un son dönemdeki gözde jönlerinden 33 yaşındaki sevgilisi Danny Ramirez, Miami plajlarında aşk tazelerken objektiflerimize yakalandı.

Birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran çiçeği burnunda aşıklar, etraftaki kalabalığa ve patlayan flaşlara hiç aldırmadı. Plajda el ele yürüyüş yapan, denizin içinde bile bir an olsun birbirinden ayrılmayan çift, sürekli öpüşüp koklaşarak adeta tüm dünyaya aşklarını ilan etti. Jessica Alba’nın neşeli ve enerjik halleri, "Ünlü oyuncu bu aşkla adeta yeniden doğdu" yorumlarına neden oldu.

SAKLANMAK YOK, TAM GAZ AŞK VAR

Mayıs 2025'ten beri birlikte olan ikili, başlarda basının yoğun ilgisinden kaçmak için gizli saklı görüşmeyi tercih ediyordu. Ancak görünen o ki artık saklanmaktan sıkıldılar! Ünlü çift, şimdilerde aşklarını saklamak bir yana, sosyal medya hesaplarından da romantik kareler paylaşarak düşman çatlatıyor.