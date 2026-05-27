TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen uygulamaların bir bölümü sahada, diğer kısmı ise fitness salonunda yapıldı.

Fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama; antrenman sahasında ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella liderliğindeki A Milli Takım teknik heyeti de testlere yerinde nezaret etti.

Milliler, Kurban Bayramı vesilesiyle bugünden itibaren iki gün izinli olacak. Ay-Yıldızlılar, çalışmalarına 28 Mayıs Perşembe günü saat 17.15'te basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



