Sarı-lacivertli camiada tüm gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul'a çevrildi. Başkanlık yarışı için çalışmalarını hızlandıran Aziz Yıldırım, katıldığı televizyon programında taraftarların merakla beklediği isimler üzerinden transfer stratejisini ilan etti.

SALAH TRANSFERİ İÇİN 90 MİLYON AVROLUK MALİYET TABLOSU

Canlı yayında yöneltilen dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah sorularına net bir maliyet hesabı çıkararak yanıt veren Yıldırım, oyuncunun yıllık net maaş talebinin 20 milyon avro olduğunu belirtti. Bu rakamın vergilerle birlikte kulübe yıllık maliyetinin 30 milyon avroyu bulacağına dikkat çeken başkan adayı, üç yıllık bir sözleşmenin toplamda 90 milyon avroluk bir bütçe anlamına geldiğini vurguladı. Futbol komitesinin onay vermesi ve takımın acil ihtiyacı olması durumunda büyük bütçeli transfer hamleleri yapabilecek güçte olduklarını söyledi.

SÖRLOTH İLE TEMAS KURULDU

Süper Lig'de sergilediği başarılı performansla akıllarda kalan Sörloth'un transferiyle ilgili de konulan Yıldırım, Norveçli yıldızla doğrudan görüştüklerini açıkladı. Sürecin henüz kesinleşmediğini belirten Yıldırım, transfer komitesinin kongre sürecine kadar çalışmalara devam edeceğini kaydetti.