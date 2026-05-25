Malatya’yı gururla temsil eden Milli Egemenlik Ortaokulu Erkek Hokey Takımı, Osmaniye’de düzenlenen Türkiye finallerinde fırtına gibi esti. Rakiplerini tek tek geride bırakan namağlup şampiyonlar, kupayı Malatya’ya getirerek tarihi bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz ay Gaziantep’te düzenlenen grup müsabakalarında birinci olarak finallere adını yazdıran takım, Osmaniye’deki final karşılaşmalarında da üstün bir performans sergileyerek Türkiye Şampiyonluğu kürsüsüne çıktı.

"BU BAŞARI KESİNLİKLE TESADÜF DEĞİL"

Şampiyonluk kupasının kaldırılmasının ardından açıklamalarda bulunan takım antrenörü Savaş Yılmaz, sporcuların dökülen her damla alın terinin karşılığını aldığını belirtti. Başarının arkasındaki disiplinli kamp sürecine dikkat çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çalıştılar ve bu çalışmaları sahaya yansıttılar. Emeklerinin karşılığını almaları bizleri mutlu etti. Sporcularımız müsabakalar öncesinde çok sıkı bir kamp süreci geçirdi. Günde çift antrenman yaptılar. Sabah saat 05.00’te kalkıp antrenmana başladılar. Bu başarı kesinlikle tesadüf değil, büyük bir emeğin ve fedakarlığın sonucu."

YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ: GÖZLER YENİ KUPALARDA

Milli Egemenlik Ortaokulu Erkek Hokey Takımı, kazandığı bu büyük zafere rağmen hız kesmiyor. Yeni hedefler doğrultusunda çalışmaların başladığını müjdeleyen deneyimli antrenör, "Önümüzde U14 İl Karmalar Ligi ve Anadolu Yıldızlar Ligi var. Hedefimiz oralarda da şampiyonluk yaşamak. Aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" diyerek çıtayı daha da yukarı taşıdıklarını belirtti.

Elde edilen tarihi başarıda emeği geçen destekçileri de unutmayan Savaş Yılmaz; Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Okul yönetiminin ve camianın sporculara verdiği desteğin bu kupada büyük payı olduğunu ifade eden Yılmaz, bu gururun tüm Malatya'ya ait olduğunu vurguladı.