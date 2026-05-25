Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle kurumsal bir mesaj paylaştı. Bayramların sevgi, saygı ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, bu anlamlı günlerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek tüm İslam âleminin ve MTSO üyelerinin bayramını kutladı.

MTSO BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU’NUN BAYRAM MESAJI

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun Kurban Bayramı mesajının tam metni şu şekildedir:

“Toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşma duygularının pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin daha da güç kazandığı özel zamanlardır.

Özellikle zor zamanlardan geçen toplumların yeniden umut bulmasında, bayramların taşıdığı manevi değerler büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, büyüklerimizi ziyaret etmek, kırgınlıkları geride bırakmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyorum. Başta kıymetli üyelerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”