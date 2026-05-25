Kurban Bayramı heyecanının tüm şehri sardığı şu günlerde, Malatya evlerinde ve mutfaklarında tatlı bir telaş başladı. Bayram alışverişleri hız kazanırken, misafir ağırlama planlarının en önemli detayı olan bayram menüleri de netleşti. Malatya sokaklarında yaptığımız sokak röportajlarında Malatya’nın sultanları son sözü söyledi: Kurban eti bir yana, bu bayram da sofranın hükümdarı yine o tescilli lezzet olacak!

SULTANLARIN ORTAK KARARI SOFRANIN HÜKÜMDARI "ANALI KIZLI"

Mikrofonumuza konuşan Malatyalı kadınların bayram menüsündeki ortak karar hiç şaşırtmadı. Bayram sabahlarının, aile buluşmalarının ve misafir ağırlamalarının vazgeçilmezi olan coğrafi işaretli dünyaca ünlü lezzetimiz Analı Kızlı, bu bayramın da açık ara lideri seçildi.

Kurban Bayramı öncesi mutfaktaki hazırlıkları yerinde incelemek amacıyla mikrofon uzattığımız kent sakinlerinden Ayşe Yılmaz, "Bu bayram sofranızda hangi yemekler var?" sorusuna, "Genelde analı kızlı, sarma, ayranlı çorba... O tür şeyler olur" yanıtını verdi.

Malatya mutfağında bu menünün önemine değinen Yılmaz, "Bu bayram bir daha analı kızlı yapılması yönünde karar aldık. Menüyü genelde analı kızlı üzerine kuruyoruz. Yanına sarmamızı yaparız, ayranlı çorba ve o tür diğer lezzetlerle de soframızı zenginleştiririz" diyerek geleneksel bayram menüsünün detaylarını paylaştı.

"KURBAN ETİ TEK BAŞINA BAYRAM MENÜSÜ SAYILMAZ"

Sokaktaki diğer hanımların da mutfaktaki öncelikleri benzer oldu. Bayram hazırlıklarına günler öncesinden başladığını belirten Fatma Özdemir ise Malatya'daki bayram geleneğini şu sözlerle aktardı:

"Bizim buralarda bayram sofrası denince akla sadece kurban eti gelmez. Etin yanına mutlaka Malatya'nın tescilli lezzetlerini eklemek gerekir. Bu yıl da menümüzün başköşesinde analı kızlı yemeği yer alacak. Misafirlerimize Malatya yaprak sarması ikram edeceğiz. Özellikle yaz aylarına denk gelen bayramlarda, geleneksel yarma çorbası olarak da bilinen soğuk ayranlı çorba sofraların kurtarıcısı oluyor."

Bir diğer mahalle sakini Hülya Kaya da bayramda hafif ama doyurucu bir menü hazırlamak istediklerini ifade ederek, "Kurban Bayramı et ağırlıklı geçtiği için menüyü dengelemek adına zeytinyağlı sarmalarımızı ve serinletici ayranlı çorbamızı şimdiden planladık. Ancak ne yaparsak yapalım, sofrada o meşhur analı kızlı yemeği olmazsa eksiklik hissedilir.” dedi.

BAYRAM MENÜSÜNDE ÜÇLÜ ZİRVE SARMA VE AYRANLI ÇORBA UNUTULMADI

Malatya mutfağının asıl sultanları olan kadınlar, bayramda sadece et yemekleriyle yetinmeyeceklerini, menüyü dengeleyecek geleneksel eşlikçileri de hazırladıklarını belirttiler. Sıcak günlere denk gelen bayramda içinizi ferahlatacak soğuk ayranlı çorba (yarma çorbası) ve zahmetli sofraların baş tacı zeytinyağlı yaprak sarması, sultanların listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Ev hanımları, "Bizim Malatya'da kurban kesilir, kavurma yapılır ama o sofrada Analı Kızlı yemeği yoksa o gün bayram sayılmaz. Yanına yaprak sarması ve serinleten ayranlı çorba gelmezse menü eksik kalır" diyerek bayram hazırlıklarına tüm hızıyla devam ettiklerini dile getirdi.

Malatya'da bayram sofrası kurmak, sadece yemek pişirmek değil; adeta bir sabır, maharet ve gastronomi sanatı icra etmektir. Dünyanın hiçbir yerinde, Kurban Bayramı gibi et ağırlıklı bir telaşın ortasında, binbir emekle analı kızlı köftesi dökecek, tek bir tanesini bile bozmadan o inceliği yakalayacak ve yanına kalem gibi yaprak sarması yetiştirecek başka bir hamaratlık yoktur. Malatya mutfağının sultanları, bu bayram da zahmetli yollardan kaçmayarak, kolaycılığa kaçan hazır menülere meydan okumuş ve tescilli mirasımıza sahip çıkmıştır. O köfteleri tek tek yuvarlayan parmaklar, o çorbayı kıvamında tutturan hamarat eller bu şehrin asıl kültürel zenginliğidir.

"Bizim evde o yemek pişmediyse o gün bayram değildir" diyerek geleneklerimizi başköşede yaşatan, misafirine en iyisini sunmak için uykusundan feragat eden tüm Malatyalı hanımların ellerine, emeklerine sağlık. Şimdiden mutfağınızın bereketi, bayramınızın neşesi daim olsun!