Malatya'nın en yoğun ilçelerinden biri olan Yeşilyurt’ta, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini huzur, güven ve hijyen içinde yerine getirebilmesi adına geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen kurban satış ve kesim noktalarını adeta mercek altına alarak düzenleme çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadan, tamamen steril ortamlarda kurban ibadetlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen bu hummalı çalışmaların, bayram süresince de 7/24 esasına göre kesintisiz devam edeceği açıklandı.

Belediye ekipleri, kurban satış ve kesim noktalarında çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek için çok yönlü bir hazırlık süreci yürütüyor. Alanların genel temizliği, çevre düzenlemesi ve su giderlerinin kontrol edilmesinin yanı sıra yaz aylarında en büyük problemlerden biri olan kötü koku oluşumuna ve sineklere karşı özel ilaçlama çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Atık toplama noktalarını da önceden hazır hale getiren temizlik ekipleri, kurban atıklarının çevreye zarar vermeden hızla uzaklaştırılması için bayram boyunca vardiyalı çalışma sistemini uygulayacak.

Temizlik çalışmalarına paralel olarak zabıta ekipleri de sahada aktif bir rol üstlenecek. Satış ve kesim noktalarında düzenin tam anlamıyla sağlanması, belirlenen kurallara harfiyen uyulması ve vatandaşların alışveriş ya da kesim esnasında hiçbir aksaklıkla karşılaşmaması adına denetimler bayram sonuna kadar aralıksız sürecek. Alanlardaki yönlendirme tabelaları ve görevli personeller sayesinde vatandaşların işlemlerini çok daha rahat ve sıra beklemeden yapabilmesi hedefleniyor.

Gerekli tüm idari, teknik ve hijyenik tedbirlerin eksiksiz olarak alındığını belirten Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri, sürecin hem çevre sağlığı hem de toplum huzuru açısından sorunsuz atlatılması için vatandaşlara da önemli bir çağrıda bulundu. Dini vecibelerin ruhuna yakışır bir bayram ortamının korunması adına, kulaktan dolma alanlar yerine belediyenin tahsis ettiği resmi alanların tercih edilmesi ve çevre temizliği konusunda herkesin maksimum hassasiyet göstermesi istendi.