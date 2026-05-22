2025 yılında bölgeyi vuran sert zirai don, Malatya'nın simgesi kayısının yanı sıra diğer meyve ağaçlarına da büyük zarar vermiş ve üreticiyi dertli bırakmıştı. Bu yıl ise doğa adeta yeniden doğdu.

Bahçelerdeki son durumu aktaran Yunus Kılınç, ağaçların kendisini hızla toparladığını ve üretim potansiyelinin yeniden zirveye oynadığını belirtti. Toparlanma sürecinin bahçelerde gözle görülür bir şekilde sürdüğünü ifade eden Kılınç, üreticinin bu yıl emeğinin karşılığını alacağını söyledi.

KAYISIDAN FARKLI: DALBASTI KİRAZINDA ÇİÇEKLENME DÖNEMİ KUSURSUZ GEÇTİ

Meyve ağaçlarının biyolojik yapısına dikkat çeken Başkan Kılınç, kayısı ile diğer meyve türleri arasındaki farkı şu sözlerle özetledi:

"Kayısı önce çiçek açar, ardından yaprak çıkarır. Ancak dalbastı kirazı, elma ve diğer meyve türlerinde süreç genellikle önce yaprak, sonra çiçek şeklinde ilerler. Bu yıl dalbastı kirazında çiçeklenme dönemi oldukça verimli ve sağlıklı geçti. Eğer önümüzdeki süreçte beklenmedik bir doğal afet yaşanmazsa, kirazda ve diğer meyvelerde rekor bir rekolte bekliyoruz."

Şu an itibarıyla elma ve kiraz ağaçlarının tam çiçek durumunda olduğunu belirten Kılınç, tablonun son derece umut verici olduğunu yineledi.

"MALATYA LEZZETLER ŞEHRİDİR"

Malatya’nın sadece kayısıdan ibaret olmadığını, her ilçesinin kendine has tescilli ve özel tatlara sahip olduğunu vurgulayan Kılınç, kentin zengin meyve haritasını şu sözlerle hatırlattı:

Yeşilyurt: Dünyaca ünlü Dalbastı Kirazı

Akçadağ: Kendine has aromasıyla Armut

Hekimhan: İçi dolu dolu Ceviz

Arapgir: Eşsiz lezzetiyle Üzüm

Doğanşehir: Kıpkırmızı ve Lezzetli Elma

"Malatya tam anlamıyla bir lezzetler şehridir" diyen Başkan Kılınç, bu zenginliğin hem iç piyasaya hem de ihracata büyük katkı sağlayacağını belirterek yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.