Meteoroloji verilerine göre Malatya genelinde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Gün boyunca etkili olması tahmin edilen yağışlarla birlikte yer yer kuvvetli rüzgarın da görülebileceği bildirildi.

Yetkililer, özellikle ani sağanaklarla birlikte oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji tahminlerine göre bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Serin ve yağışlı havanın gün boyunca etkisini sürdüreceği ifade edildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında ise batı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması istendi.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Meteoroloji ayrıca Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 21 derece

Akçadağ: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 19 derece

Arapgir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 19 derece

Arguvan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 19 derece

Battalgazi: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 21 derece

Darende: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 21 derece

Doğanşehir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 18 derece

Doğanyol: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 22 derece

Hekimhan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 19 derece

Kale: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 22 derece

Kuluncak: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 19 derece

Pütürge: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 20 derece

Yazıhan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 22 derece

Yeşilyurt: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 21 derece.