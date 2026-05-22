Meteoroloji verilerine göre Malatya genelinde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Gün boyunca etkili olması tahmin edilen yağışlarla birlikte yer yer kuvvetli rüzgarın da görülebileceği bildirildi.
Yetkililer, özellikle ani sağanaklarla birlikte oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
Meteoroloji tahminlerine göre bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Serin ve yağışlı havanın gün boyunca etkisini sürdüreceği ifade edildi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında ise batı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması istendi.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Meteoroloji ayrıca Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 21 derece
Akçadağ: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 19 derece
Arapgir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 19 derece
Arguvan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 19 derece
Battalgazi: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 21 derece
Darende: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 21 derece
Doğanşehir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 18 derece
Doğanyol: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 22 derece
Hekimhan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 19 derece
Kale: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 22 derece
Kuluncak: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 19 derece
Pütürge: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 20 derece
Yazıhan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 22 derece
Yeşilyurt: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 21 derece.