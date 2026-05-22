Türkiye’nin gündemini yakından ilgilendiren çok sayıda düzenleme ve karar, 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlandı. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerinde yayımlanan kararlar arasında özellikle tapu işlemleriyle ilgili düzenlemeler ve İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkındaki karar öne çıktı.

TAPU KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete’de yayımlanan 7579 sayılı kanun ile Tapu Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişikliğe gidildi. Düzenlemenin tapu işlemleri, idari süreçler ve kamu uygulamalarında yeni değişiklikler getirmesi bekleniyor.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KARARI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. Karar, Resmi Gazete’nin en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

KKTC VE SOMALİ İLE YENİ ANLAŞMALAR

Yayımlanan kararlar kapsamında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2026 yılı ekonomik ve mali iş birliği anlaşması onaylandı. Ayrıca kültür sektörü projelerine ilişkin uygulama protokolü de yürürlüğe girdi.

Öte yandan Türkiye ile Somali arasında ayni hibe desteği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin kanun da Resmi Gazete’de yayımlandı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI’NA YENİ KADRO

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yeni kadro ihdası yapıldı. Kararname numarası 197 olarak yayımlandı.

SAMSUN İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Samsun’da şehir hastanesi tramvay hattı ve sosyal tesis projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kararlar, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerini kapsıyor.

YENİ YÖNETMELİK VE ATAMA KARARLARI

Bugünkü Resmi Gazete’de ayrıca “Sivil Havacılık Güvenliği Yönetmeliği (SHY-GÜVENLİK)” yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama kararları da Resmi Gazete’de yer aldı.

Yargı bölümünde ise Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları yayımlandı. Bunun yanında ihale ilanları, çeşitli ilanlar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kurları da bugünkü sayıda yer aldı.