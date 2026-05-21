Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen 2025 yılı canlı doğum ve doğurganlık verilerini paylaştı. Türkiye genelinde toplam doğurganlık hızı 1,42 çocuk ile tarihi bir dip noktayı görürken, bu düşüş trendinden en çok etkilenen bölge şehirlerinden biri de Malatya oldu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", Malatya’da son yılların en düşük seviyelerinde seyrediyor.

SON 5 YILLIK DOĞURGANLIK GRAFİĞİ

Malatya’nın son 5 yıllık doğurganlık grafiği incelendiğinde, düşüşün kronolojik seyri dikkat çekiyor. Kentte 2020 yılında 1,66 olan doğurganlık hızı, 2021'de 1,64'e, 2022'de ise 1,59'a gerilemişti.

6 ŞUBAT ETKİSİ İLE DÜŞÜŞ

Özellikle büyük deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılında 1,38 ile en keskin düşüşünü yaşayan Malatya, 2024 yılında hafif bir refleksle 1,45'e yükselse de, 2025 yılı itibarıyla yeniden düşüşe geçerek 1,40 çocuk ortalamasına geriledi.

Ulusal ölçekte Şanlıurfa 3,15 çocuk ile doğurganlıkta zirvede yer alırken, İzmir (1,10) ve Ankara (1,11) gibi metropoller listenin en altında yer aldı. Malatya ise 1,40’lık oranıyla hem Türkiye ortalamasının (1,42) altında kaldı hem de demografik olarak nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10 barajının çok altında sıkışarak yaşlanan bir nüfus yapısına doğru evrildiğini gösterdi.

Şehrin gelecekteki nüfus planlaması için bu veriler, yerel yönetimler ve politika yapıcılar adına açık bir uyarı niteliği taşıyor.