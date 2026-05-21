6 Şubat depremlerinin ardından kırsal bölgelerde güvenli yaşam alanları inşa etmek için yürütülen çalışmalarda mutlu sona ulaşıldı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, yapımı tamamlanan 338 kırsal konutun anahtarlarının cuma gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

4 İLÇEDE TOPLAM 338 KIRSAL KONUT

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat felaketinin ardından kırsal mahallelerde inşa edilen afet konutlarında teslimatların başladığını duyurdu. Vali Yavuz, yapımı tamamlanan 4 ilçedeki toplam 338 kırsal konutun anahtarlarının 22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını açıklayarak "Hayırlı olsun" mesajı paylaştı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin derinden etkilediği Malatya’da, yaraları sarmak ve vatandaşları güvenli yuvalarına kavuşturmak amacıyla başlatılan konut seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, inşası tamamlanan 338 kırsal konutun anahtar teslim sürecinin resmen başladığını ilan etti.

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?

Vali Seddar Yavuz’un paylaştığı verilere göre, deprem izlerini silmek adına Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan ve Doğanşehir ilçelerine bağlı köylerde yürütülen hummalı çalışmalar neticelendi. Güvenli ve modern mimariyle inşa edilen 338 konutun ilçelere ve mahallelere göre dağılımı ise şu şekilde netleşti:

Akçadağ: Aliçeri mahallesinde 13, İkinciler mahallesinde 42 olmak üzere toplam 55 konut,

Yazıhan: Aşağıboyaca mahallesinde 6, Böğürtlen mahallesinde 38 olmak üzere toplam 44 konut,

Hekimhan: İğdir mahallesinde 31 konut,

Doğanşehir: Topraktepe mahallesinde 108, Polat mahallesinde 100 olmak üzere en yüksek payla toplam 208 konut.