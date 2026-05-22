Malatya’da yaşam kalitesini artıran ve çevre dostu bir ısınma imkanı sunan doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor. İlk olarak 2005 yılında yapılan dağıtım lisans ihalesinin ardından 2006 yılında ilk gaz arzının sağlandığı kentte, geçen yıllar içinde temiz enerji ağı şehrin dört bir yanını sardı. Bugün itibarıyla yüz binlerce vatandaşa ulaşan doğal gaz konforu, yeni yatırımlarla genişlemeye devam ediyor.

Mevcut verilere göre Malatya genelinde yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde, yer altında çekilen toplam hat uzunluğu 2.727 kilometreye ulaştı. Kentteki toplam doğalgaz abone sayısı 264.712 olarak kayıtlara geçerken; fiilen gaz kullanan aktif abone sayısı ise 180.745 seviyesine tırmandı.

Halihazırda Malatya'nın merkez ve kırsal olmak üzere;

Yeşilyurt,

Battalgazi,

Doğanşehir,

Akçadağ,

Darende,

Yazıhan,

Kuluncak,

Hekimhan,

Arapgir ilçelerinde vatandaşlar doğalgaz konforundan kesintisiz şekilde yararlanıyor.

Temiz enerjiyi kentin her noktasına ulaştırma hedefi doğrultusunda, altyapı çalışmalarında rota yeni ilçelere çevrildi. Yatırım programı kapsamında 2026 yılı içerisinde Arguvan ve Kale ilçelerine de ilk gaz arzının sağlanması planlanıyor.