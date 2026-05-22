Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sabah saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün idaresindeki hafif ticari araç bir anda yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta bulunanların sağlık durumu merak konusu oldu.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU, ARAÇ SAVRULDU

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Doğanşehir ilçesi Sürgü mevkisinde meydana geldi. B.T. idaresindeki 44 PC 454 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Yoldan çıkan araçta bulunan sürücü B.T. ile araçta yolcu konumunda bulunan G.T. kazanın etkisiyle yaralandı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine kısa sürede sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.