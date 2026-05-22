Malatya’nın tarımsal üretimi için hayati öneme sahip olan Sultansuyu Barajı 2026 yılı sulama sezonu açılış programı, Akçadağ ilçesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programa katılan önemli isimler arasında şunlar yer aldı:

Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca

TÜİK Bölge Müdürü Ali Tüfekçi

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir

DSİ 92. Şube Müdürü Mihraç Yuşan

Siyasi parti temsilcileri, iş insanları, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları.

"DEVLETİMİZİN DESTEĞİYLE ALTYAPI YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sultansuyu Sulama Birliği Başkanı Hasan Özce, asrın felaketi sonrası zarar gören tarımsal altyapının hızla onarıldığını vurguladı. Sürecin güçlü bir koordinasyonla yürütüldüğünü belirten Özce,

"Deprem sonrası zarar gören altyapımızın yeniden ayağa kaldırılması için çok önemli çalışmalar yürütüldü. Devletimizin desteği, kurumlarımızın gayreti ve çalışanlarımızın büyük fedakarlığıyla bu zorlu süreci başarıyla tamamladık. Emeği geçen tüm DSİ yetkililerine, sahada gece gündüz demeden çalışan personele ve bizlere destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum"

ifadelerine yer verdi.

ÜRETİCİLERE BEREKETLİ SEZON TEMENNİSİ

Yeni sulama sezonunun Malatya ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamasını dileyen Sultansuyu Sulama Birliği Başkanı Hasan Özce, konuşmasını şu dua ve temennilerle sonlandırdı:

"Yeni sulama sezonunun çiftçilerimize bol kazanç, toprağımıza bereket ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim afetlerden, kuraklıktan ve her türlü felaketten memleketimizi korusun. Tüm üreticilerimize emeğinin karşılığını aldığı, yüzünün güldüğü verimli bir üretim sezonu nasip etsin."