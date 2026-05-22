Ankara İstinaf Mahkemesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki yönetim meşruiyetine dair yerel mahkemenin kararını bozarak "mutlak butlan" davasını kabul etmesi, Malatya kulislerine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz aylarda parti içi eleştirileri nedeniyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen ve "Yıllardır kazanılamayan Yazıhan'ı partime kazandırdım" diyerek karara tepki gösteren Yazıhan Belediye Başkanı Av. Abdulvahap Göçer, mahkeme kararının ardından Malatya'dan genel merkeze adeta ültimatom verdi. Göçer, mevcut yönetimin hukuken düştüğünü belirterek, Malatya İl Kongresi'nde yaptıkları uyarıların ne kadar haklı çıktığını vurguladı.

"CHP ŞİRKET GİBİ YÖNETİLEMEZ"

Mahkemenin verdiği kararın gecikmiş ama tarihi bir adalet olduğunu belirten Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Malatya örgütüne ve tabanına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Dün, Türkiye siyasi tarihinde önemli kararlarından biri olan, mutlak butlan kararı Ankara İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu ve davanın kabulü yönünde karar verildi. Bizler Malatya’da il kongresinde söylediğimiz gibi, Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, kanunların, yönetmeliklerin belirlediği kurallar dahilinde idare edilmesi gerektiğini ve bir şirket gibi yönetilemeyeceğini belirtmiştik. Bizler ilk kongresinde politik eleştirilerimizi yaptık. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de iktidar olması için partide gördüğümüz eksikleri söylemek zorunda olduğumuzu belirttik."

"MALATYA TABANI DIŞLANDI, GENEL BAŞKANLIK MAKAMINA ŞAİBE BULAŞTI"

Partinin öz evlatlarının tasfiye edildiğini ve tabanın sesinin kısılmak istendiğini dile getiren Göçer, kurucu iradeden uzaklaşıldığını belirterek eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Bizler o günde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim şeklinin yanlış olduğunu, gerçek Cumhuriyet Halk Partililerin bu partide dışlandığını, partinin tabanının partinin yönetiminde söz sahibi olmadığını belirttik ve ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nde kurucu parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının şaibeli olduğu iddia edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının asla şaibeye bulaşmaması gerekir. Yüz yıllık bir çınar. Hepimiz o çınarın gölgesinde duruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bizim baba ocağıdır. Bizler buraya sahip çıkmak zorundayız. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmasındaki temeldeki anlayışından uzaklaşmış bulunmaktadır."

"ALINAN KARARLAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Kendisinin sırf doğruları söylediği için ihraç edildiğini ancak bu haksız kararın mahkemece tescillendiğini savunan Belediye Başkanı Göçer, mevcut yönetime kapıyı gösterdi:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde politik eleştiriler yaptığımdan dolayı ihraç edildim. 38. kurultaydan sonra seçilen yönetimin yok hükmünde olduğundan dolayı almış olduğu kararlar da yok hükmündeydi. Daha önceki açıklamalarımda söylediğimi gibi ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi tartışacak hiç kimse yoktur. Bizler eleştiriti yaptık diye ihraç edildik. Almış oldukları kararı biz yok hükmünde gördük. O günde dedik, biz bu kararı tanımıyoruz ve nihayetinde de mahkemelerde bu kararın bu yönetimin demokratik yollarla hukuki yollarla seçilmediğini, siyasi tarihimizin yüz karası diyeceğimiz yöntemlerle seçildiklerini apaçık bir şekilde göstermişlerdir. Netice itibariyle şimdiki arkadaşlara görevde olan görevlileri de son bulmuştur."

"MALATYA'DA MİLLETVEKİLİ SAYISINI ARTIRIP CHP'Yİ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ"

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile sürekli istişare halinde olduğunu ve onun kurduğu "Halil İbrahim Sofrası" modeline geri dönülmesi gerektiğini ifade eden Göçer, Malatya hedefiyle konuşmasını noktaladı:

"Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi içinde olan eksikleri ve yanlışları kendisine iletiyorduk. İstişarelerimize devam edeceğiz ve gerçek Cumhuriyet Halk Partililerinin tabanının tamamını yönetime iradesini yansıtacağız. Cumhuriyet Halk Partisi süratle arınmaya gidecektir ve Cumhuriyet Halk Partisi Malatya'da vekil sayısını arttıracaktır ve Türkiye'de iktidara gidecektir. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sonuna kadar partiliyiz. Sonuna kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız."