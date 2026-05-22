Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ons altındaki değişim, iç piyasada altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Malatya Kuyumcular Odası tarafından yayımlanan son verilere göre, Malatya’da altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.

Yatırımcılar ve vatandaşlar özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını yakından takip ediyor.

22 MAYIS 2026 MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:

Cumhuriyet 2.5 : Alış 106.600 TL | Satış 111.900 TL

Ata Lira : Alış 43.860 TL | Satış 46.040 TL

Liralık Altın : Alış 42.640 TL | Satış 44.760 TL

Yarım Altın : Alış 21.320 TL | Satış 22.380 TL

Çeyrek Altın : Alış 10.660 TL | Satış 11.190 TL

14 Ayar Altın : Alış 3.720 TL

22 Ayar Bilezik : Alış 6.040 TL | Satış 6.470 TL

24 Ayar Altın : Alış 6.600 TL | Satış 6.800 TL

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik nedeniyle fiyatların gün içerisinde değişebileceği belirtilirken, uzmanlar yatırım yapacak vatandaşların anlık piyasa verilerini takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Malatya’da kuyumcularda yoğunluk yaşanırken, vatandaşların en çok çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını araştırdığı görülüyor.