Alınan bilgilere göre kesintiler; işletme bakım çalışmaları ve ekiplerin gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında uygulanacak.
BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Çöşnük Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
Battalgazi ilçesinde ayrıca 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Dolamantepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
KALE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE
Kale ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Bentköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Güzelköy ve Kurucaova mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
HEKİMHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE
Hekimhan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Yeşilköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
YAZIHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Yazıhan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Böğürtlen, Çavuş, Çivril, Epreme, Erecek, İriağaç, Sadıklı ve Tahtalı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceği belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.