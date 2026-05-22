Müslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda ediliyor. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenirken şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. İşte Malatya’da 22 Mayıs 2026 Cuma gününe ait ezan vakitleri:

İmsak: 03.21

Güneş: 05.03

Öğle: 12.30

İkindi: 16.22

Akşam: 19.44

Yatsı: 21.19

VEFK NEDİR? YAPILMASI YA DA YAPTIRILMASI CAİZ MİDİR?

Türkçe’de uyum anlamına gelen vefk, bir dörtgen şekil içindeki bölümlere birtakım sayı ve harfler yazılarak meydana getirilen şekil olup, bunu yapanlar, vefk aracılığıyla Allah’ın kendilerini koruyacak bir cin görevlendireceğini iddia ederler. İslam dini, tevhid inancına zarar verdiği için falı, tılsımı ve büyüyü kesin olarak yasaklamıştır. Cinlerden ve şeytanlardan yardım isteme anlamına gelen ve manası anlaşılmayan sihir ve tılsımlar insanı şirke kadar götürebilecek işlerdir (Nevevî, el-Mecmu’, IX, 66). Zira bu gibi işlerde hep aldatma, kötülük ve zarar söz konusudur.