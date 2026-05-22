Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, Malatya’da gece boyunca kaydedilen depremler vatandaşları tedirgin etti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk sarsıntı gece 01.45’te Pütürge ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. Sabahın ilk ışıklarına kadar farklı ilçelerde çok sayıda küçük çaplı deprem kaydedildi.

Özellikle Malatya’nın aktif fay hatları üzerinde bulunan bölgelerinde yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, uzmanlar resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

22 MAYIS 2026 MALATYA SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen Malatya merkezli son depremler listesi şu şekilde:

PELİTLİ (Pütürge) : Saat 01:45 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 4.5 km

SARIOT (Kale) : Saat 02:02 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 8.5 km

REŞADİYE (Doğanşehir) : Saat 02:42 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 12.2 km

PELİTLİ (Malatya) : Saat 03:29 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 6.9 km

TANIŞIK (Malatya) : Saat 03:30 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 23.2 km

FINDIKKÖY (Doğanşehir) : Saat 04:21 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 11.4 km

TANIŞIK (Malatya) : Saat 06:35 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 14.4 km

SUGÜL (Darende) : Saat 06:50 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 12.1 km

TEKEDERESİ (Pütürge) : Saat 05:48 | Şiddet: 3.0 | Derinlik: 5.2 km

Malatya’daki depremlerin yanı sıra gece boyunca Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Balıkesir, Hatay ve Akdeniz açıklarında da çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi. Sabah saatlerinde Hatay Samandağ’da meydana gelen 1.7 büyüklüğündeki deprem de dikkat çeken sarsıntılar arasında yer aldı.

Uzmanlar, bölgede yaşanan düşük büyüklükteki depremlerin aktif fay hareketliliğinin doğal sonucu olduğunu belirtirken, vatandaşların panik yapmadan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiğini ifade ediyor.