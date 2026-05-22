Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayımlanan kararla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üst yönetiminde ve bazı il müdürlüklerinde görevden almalar gerçekleştirildi. Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Semih İlker Sanaç atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı;

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı,

Yüksek Fen Kurulu Üyesi Atilla Ünal,

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu,

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik,

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu,

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı,

Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, görevden alınmış,

- Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Semih İlker Sanaç atanmıştır.”