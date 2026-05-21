6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya’da evlerini kaybeden vatandaşlar için başlatılan konut seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kırsal bölgelerdeki hak sahipleri için güvenli ve modern köy evleri inşa edildi. Projelerin tamamlandığı müjdesini Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

TESLİMATLAR 3 BÖLGEDE EŞ ZAMANLI BAŞLIYOR

Vali Yavuz’un paylaştığı bilgilere göre, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde yapımı tamamlanan toplam 185 kırsal konut, yarından itibaren sahipleriyle buluşacak. İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yeşilyurt / Samanköy Develi: 72 adet kırsal konut

Yeşilyurt / Şahnahan: 89 adet kırsal konut

Battalgazi / Bahri: 24 adet kırsal konut

"YARINDAN İTİBAREN TESLİM EDİYORUZ"

Depremin izlerini silmek ve vatandaşları güvenli yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Vali Seddar Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yapımı tamamlanan 185 adet kırsal konutun anahtarlarını hak sahiplerine 22/05/2026 Cuma günü teslim etmeye başlıyoruz."

Anahtar teslim işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, afetzede ailelerin yeni ve depreme dayanıklı yuvalarında yaşamlarını güvenle sürdürecek.