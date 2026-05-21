Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Malatya’daki vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan kurban eti işleme ücretleri netlik kazandı. Malatya Kasaplar Esnaf Odası, etini kasapta işlemek, kıyma çektirmek veya kuşbaşı yaptırmak isteyenler için resmi fiyat tarifesini duyurdu.

Bayram temizliği ve hazırlıkları sürerken, kurban etlerini muhafaza etmek ve sofralara hazır hale getirmek isteyen vatandaşlar bu yıl kasapların yolunu tutacak. Peki, Malatya'da kıyma çekim ücreti ne kadar oldu? Kuzu işleme ve kemik kırma fiyatları kaç TL? İşte cep yakmayan, resmi tarifeden tüm detaylar.

MALATYA KURBAN ETİ İŞLEME FİYAT LİSTESİ

Malatya Kasaplar Esnaf Odası tarafından belirlenen resmi fiyatlara göre, kurban etini profesyonel bir şekilde işetmek isteyen vatandaşların ödeyeceği kilogram başı ücretler şu şekilde sıralandı:

Kıyma Çekimi (Kilogram): 20 TL

Kemik Kırma (Kilogram): 50 TL

Kuşbaşı Doğrama (Kilogram): 70 TL

Kuzu İşleme (Kilogram): 120 TL

KASAPLARDAN MERDİVEN ALTI UYARISI

Oda yetkilileri, özellikle Kurban Bayramı döneminde sokak aralarında veya uygun olmayan koşullarda kıyma çekimi yapan merdiven altı işletmelere karşı vatandaşları uyardı. Hijyenik kurallara uymayan makinelerde çekilen etlerin hem sağlık açısından risk oluşturduğu hem de etin kalitesini bozduğu belirtilerek, işlemlerin oda üyesi tescilli kasaplarda yaptırılması gerektiği vurgulandı.