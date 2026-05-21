Yeşilyurt Belediyesi, resmi tatile denk gelen süreçte son gün oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla 23-24-25 Mayıs ile 31 Mayıs 2026 tarihlerinde hizmet binasında bulunan vezneleri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında açık tutacak.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamanın, ödeme süreçlerinde oluşabilecek yoğunluğun azaltması ve vatandaşların işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Vatandaşların işlemlerini rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Doğan, “Vatandaşlarımızın vergi ödemelerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tüm planlamaları gerçekleştirdik. Son ödeme tarihi 1 Haziran 2026 olan Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergileri için Gelirler Müdürlüğümüz belirtilen tarihlerde hizmet binamızdaki veznelerde vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunacaktır. Hemşehrilerimizin son gün yoğunluğu yaşamamaları adına ödemelerini erken tarihlerde gerçekleştirmelerini rica ediyoruz” açıklamasında bulundu.