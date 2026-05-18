Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi için Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, "Maaşlar bayramdan önce yatacak mı?" sorusu yanıtını buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayramı rahat geçirmesi adına ödemelerin öne çekildiğini duyurdu. Hem Mayıs ayı emekli aylıkları hem de 4.000 TL'lik Kurban Bayramı ikramiyeleri tek bir takvimde birleştirilerek 17 Mayıs itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlandı.

İşte Bakan Işıkhan'ın açıklaması doğrultusunda, tahsis numaranızın son rakamına göre 17-22 Mayıs tarihleri arasında gün gün yapılacak ödeme listesi...

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI ÖDEMELER 17-22 MAYIS ARASINDA

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde erkene alındığını şu sözlerle duyurdu:

"Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

Bu açıklama doğrultusunda, normalde ay sonuna doğru yayılan ödemeler sıkıştırılarak 17-22 Mayıs tarihleri arasında tamamlanıyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE MAYIS 2026 ERKEN ÖDEME GÜNLERİ

Bakanlığın açıkladığı takvime göre, bankalarda ve ATM'lerde yoğunluk oluşmaması adına ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre şu tarihlerde hesaplara geçiyor:

4A SSK EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Mayıs

olanlar: Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Mayıs

olanlar: Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Mayıs

olanlar: Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Mayıs

olanlar: Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Mayıs

olanlar: Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4, 2 ve 0 olanlar: 22 Mayıs tarihinde toplu olarak ödemelerini alıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Normal şartlarda her ayın 25'i ile 28'i arasında maaş alan Bağ-Kur emeklileri, Kurban Bayramı öncesi ödemelerini şu tarihlerde hesaplarında görecekler:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar (Normalde ayın 25'inde alanlar): 17 - 19 Mayıs tarihlerinde,

olanlar (Normalde ayın 25'inde alanlar): tarihlerinde, Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar (Normalde ayın 26'sında alanlar): 20 Mayıs tarihinde,

olanlar (Normalde ayın 26'sında alanlar): tarihinde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar (Normalde ayın 27'sinde alanlar): 21 Mayıs tarihinde,

olanlar (Normalde ayın 27'sinde alanlar): tarihinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar (Normalde ayın 28'inde alanlar): 22 Mayıs tarihinde ödemelerini alıyor.

2026 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak hesaplara yansıtılıyor. En düşük emekli maaşı alanlar da dahil olmak üzere tüm emekliler bu ikramiyeden tam olarak yararlanırken; dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar ise kendi hisse oranları (yüzde 75, 50 veya 25) doğrultusunda ödemelerini maaşları ile birlikte tek seferde alacaklar.