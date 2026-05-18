Özellikle İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerine yönelik yönetmelik değişiklikleri ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği dikkat çekti.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklere göre çeşitli düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

– İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İzmir Bakırçay Üniversitesi İşitme ve Denge Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İzmir Bakırçay Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İzmir Bakırçay Üniversitesi Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İzmir Bakırçay Üniversitesi Veri Analitiği ve Mekânsal Veri Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Resmi Gazete’de ayrıca dış ticaret ve işleme izin belgelerine ilişkin tebliğler de yayımlandı. Buna göre;

– 2026 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

– 2026 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

– 2026 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

– 2026 Yılı Nisan Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi yayımlandı.

İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise yargı ilanları, artırma-eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli duyurular yer aldı.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.