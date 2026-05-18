Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi’nin son dakika verilerine göre, bugün sabah saatlerinde Malatya’da kısa aralıklarla birden fazla deprem kaydedildi.

Malatya’da ilk olarak saat 07:27’de Hekimhan ilçesine bağlı Çulhalı Mahallesi’nde 1.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, ardından Yeşilyurt Yakınca’da saat 07:36’da 1.4, Pütürge Karşıyaka’da ise saat 07:43’te 1.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremlerin yerin yaklaşık 5 ila 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Kısa süreli hissedilen sarsıntılar paniğe neden olmazken, vatandaşlar gece boyunca meydana gelen diğer depremleri de yakından takip etti.

18 MAYIS 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

MALATYA (Çulhalı - Hekimhan): Saat 07:27 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 5.0 km

MALATYA (Yakınca - Yeşilyurt): Saat 07:36 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 6.7 km

MALATYA (Karşıyaka - Pütürge): Saat 07:43 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 10.0 km

DENİZLİ (Başçeşme - Bozkurt): Saat 00:03 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 5.2 km

ERZURUM (Aşağıçat - Çat): Saat 00:37 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 4.5 km

KAHRAMANMARAŞ (Gökçek - Elbistan): Saat 00:40 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.3 km

BALIKESİR (Yüreğil - Sındırgı): Saat 00:54 | Şiddet: 2.8 | Derinlik: 10.0 km

ELAZIĞ (Dedeyolu - Sivrice): Saat 01:28 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 5.4 km

AYDIN (Yeşilköy - Söke): Saat 01:51 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 4.0 km

YUNANİSTAN: Saat 01:56 | Şiddet: 2.9 | Derinlik: 111.4 km

ÇANAKKALE (Alakeçi - Bayramiç): Saat 02:07 | Şiddet: 0.9 | Derinlik: 3.9 km

ÇANAKKALE (Güvemcik - Bayramiç): Saat 02:14 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 13.1 km

MANİSA (İsaca - Akhisar): Saat 02:23 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 12.2 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası Güneyi): Saat 02:26 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 11.3 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası Güneyi): Saat 02:54 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 14.9 km

TOKAT (Günlüce - Niksar): Saat 03:02 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 5.5 km

BALIKESİR (Aktaş - Sındırgı): Saat 03:16 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 9.6 km

KAHRAMANMARAŞ (Akarca - Elbistan): Saat 03:27 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 5.0 km

BALIKESİR (Ormancı - Sındırgı): Saat 03:32 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 7.7 km

MUĞLA (Bozbel - Dalaman): Saat 03:39 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 12.2 km

KAHRAMANMARAŞ (Akpınar - Ekinözü): Saat 03:52 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 7.3 km

DENİZLİ (Seki - Tavas): Saat 03:54 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 9.5 km

ADIYAMAN (Uğurlu - Sincik): Saat 03:55 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 5.0 km

BALIKESİR (Karagür - Sındırgı): Saat 03:59 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 9.2 km

TEKİRDAĞ (Marmara Denizi Açıkları): Saat 04:23 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 3.9 km

MUĞLA (Bozbel - Dalaman): Saat 04:40 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 4.1 km

YUNANİSTAN: Saat 04:41 | Şiddet: 0.8 | Derinlik: 5.0 km

YALOVA (Selimiye - Armutlu): Saat 05:06 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 3.5 km

MUĞLA (Akköprü - Köyceğiz): Saat 05:11 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 4.9 km

MUĞLA (Akköprü - Köyceğiz): Saat 05:17 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 18.4 km

BALIKESİR (Ormancı - Sındırgı): Saat 06:00 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 8.7 km

BALIKESİR (Kınık - Sındırgı): Saat 06:21 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 11.1 km

KAHRAMANMARAŞ (Karaağaç - Pazarcık): Saat 06:26 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 5.5 km

SİVAS (Kavakköy - Gürün): Saat 06:38 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 2.0 km

MUĞLA (Karaçam - Köyceğiz): Saat 07:06 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 12.6 km

ANKARA (Akın - Şereflikoçhisar): Saat 07:06 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 5.2 km

ANKARA (Akın - Şereflikoçhisar): Saat 07:16 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 4.0 km

ANKARA (Akın - Şereflikoçhisar): Saat 08:00 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 11.3 km

MUĞLA (Günlüce Açıkları - Akdeniz): Saat 08:05 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 51.2 km